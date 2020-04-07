Открытие магазинов и спорт на улице без масок: в Чехии облегчили некоторые карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство Чехии облегчило некоторые правила, которые ввели для борьбы с COVID-19. Открываются некоторые магазины, а люди смогут заниматься спортом на улицах без масок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Чешское радио".
"Правительство Чехии облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса. С 7 апреля жители Чехии могут заниматься спортом на природе без масок. При этом люди должны сохранять дистанцию не менее двух метров. С 9 апреля открываются некоторые магазины, например, товаров для хобби и рукоделия, скобяные лавки и ремонта велосипедов. При этом торговые точки должны соблюдать жесткие правила гигиены. Вопрос работы других магазинов, такие как обувные и канцелярские товары, будет рассматриваться после Пасхи, которая отмечается 12 апреля", - сообщили в СМИ.
Также сообщается, что с 14 апреля можно будет выезжать за пределы Чехии, в случае уважительной причины, например, командировки. Снятие запрета на выезд может произойти только по решению парламента.
"На вечер 6 апреля в Чехии умерло 78 COVID-19-позитивных пациентов. 121 инфицирован выздоровел. В стране выявлено 4735 носителей коронавируса нового типа", - сказано в сообщении.
Напомним, 30 марта в Чехии продлили карантин.