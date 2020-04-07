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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93493 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104214 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103331 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 111597 просмотра

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Открытие магазинов и спорт на улице без масок: в Чехии облегчили некоторые карантинные ограничения

Открытие магазинов и спорт на улице без масок: в Чехии облегчили некоторые карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 17612 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство Чехии облегчило некоторые правила, которые ввели для борьбы с COVID-19. Открываются некоторые магазины, а люди смогут заниматься спортом на улицах без масок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Чешское радио".

"Правительство Чехии облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса. С 7 апреля жители Чехии могут заниматься спортом на природе без масок. При этом люди должны сохранять дистанцию не менее двух метров. С 9 апреля открываются некоторые магазины, например, товаров для хобби и рукоделия, скобяные лавки и ремонта велосипедов. При этом торговые точки должны соблюдать жесткие правила гигиены. Вопрос работы других магазинов, такие как обувные и канцелярские товары, будет рассматриваться после Пасхи, которая отмечается 12 апреля", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что с 14 апреля можно будет выезжать за пределы Чехии, в случае уважительной причины, например, командировки. Снятие запрета на выезд может произойти только по решению парламента.

"На вечер 6 апреля в Чехии умерло 78 COVID-19-позитивных пациентов. 121 инфицирован выздоровел. В стране выявлено 4735 носителей коронавируса нового типа", - сказано в сообщении.

Напомним, 30 марта в Чехии продлили карантин.

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