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Чехія планує продовжити карантин у країні

Чехія планує продовжити карантин у країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд Чехії планує продовжити через коронавірус загальнонаціональний карантин, що діє з 16 березня, як мінімум на тиждень, який передбачалося скасувати 1 квітня. Про заявив міністр охорони здоров'я республіки Адам Войтех, повідомляє УНН з посиланням на Чеське радіо.

Необхідність продовжити режим карантину обумовлена поширенням інфекції.

Відзначається, що уряд прийме рішення про продовження обмежувальних заходів вже в понеділок, 30 березня.

У Чехії пік епідемії коронавірусу очікують у квітні.

Нагадаємо, у Чехії від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 14 осіб. За минулу суботу число заражень збільшилося на 262 особи і становило 2689 випадків. Видужали 11 осіб.

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