Чехія планує продовжити карантин у країні

Необхідність продовжити режим карантину обумовлена поширенням інфекції.

Відзначається, що уряд прийме рішення про продовження обмежувальних заходів вже в понеділок, 30 березня.

У Чехії пік епідемії коронавірусу очікують у квітні.

Нагадаємо, у Чехії від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 14 осіб. За минулу суботу число заражень збільшилося на 262 особи і становило 2689 випадків. Видужали 11 осіб.