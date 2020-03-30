Чехія планує продовжити карантин у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд Чехії планує продовжити через коронавірус загальнонаціональний карантин, що діє з 16 березня, як мінімум на тиждень, який передбачалося скасувати 1 квітня. Про заявив міністр охорони здоров'я республіки Адам Войтех, повідомляє УНН з посиланням на Чеське радіо.
Необхідність продовжити режим карантину обумовлена поширенням інфекції.
Відзначається, що уряд прийме рішення про продовження обмежувальних заходів вже в понеділок, 30 березня.
У Чехії пік епідемії коронавірусу очікують у квітні.
Нагадаємо, у Чехії від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 14 осіб. За минулу суботу число заражень збільшилося на 262 особи і становило 2689 випадків. Видужали 11 осіб.