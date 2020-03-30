Чехия планирует продлить карантин в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Правительство Чехии планирует продлить действующий с 16 марта из-за коронавируса общенациональный карантин как минимум на неделю, который предполагалось отменить 1 апреля. Об заявил министр здравоохранения республики Адам Войтех, сообщает УНН со ссылкой на Чешское радио.
Необходимость продлить режим карантина обусловлена распространением инфекции.
Отмечается, что правительство примет решение о продлении ограничительных мер уже в понедельник, 30 марта.
В Чехии пик эпидемии коронавируса ожидают в апреле.
Напомним, в Чехии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 14 человек. За минувшие субботу число заражений увеличилось на 262 человека и составило 2689 случаев. Выздоровели 11 человек.