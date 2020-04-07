Відкриття магазинів і спорт на вулиці без масок: у Чехії полегшили деякі карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уряд Чехії полегшив деякі правила, які ввели для боротьби з COVID-19. Відкриваються деякі магазини, а люди зможуть займатися спортом на вулицях без масок. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Чеське радіо".
"Уряд Чехії полегшив деякі правила, введені для боротьби з епідемією коронавірусу. З 7 квітня жителі Чехії можуть займатися спортом на природі без масок. При цьому люди повинні зберігати дистанцію не менше двох метрів. З 9 квітня відкриваються деякі магазини, наприклад, товарів для хоббі і рукоділля, скобяні лавки і ремонт велосипедів. При цьому торгові точки повинні дотримуватися жорстких правил гігієни. Питання роботи інших магазинів, такі як взуттєві і канцелярські товари, буде розглядатися після Пасхи, яка відзначається 12 квітня", - повідомили у ЗМІ.
Також повідомляється, що з 14 квітня можна буде виїжджати за межі Чехії, в разі поважної причини, наприклад, відрядження. Зняття заборони на виїзд може статися тільки за рішенням парламенту.
"На вечір 6 квітня в Чехії померло 78 COVID-19-позитивних пацієнтів. 121 інфікований видужав. В країні виявлено 4735 носіїв коронавірусу нового типу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 30 березня у Чехії продовжили карантин.