У Данії почали послаблювати карантин: після Великодня запрацюють початкові школи і дитячі садки

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Данії почнуть працювати дитячі садки і початкові школи вже через тиждень - з 15 квітня. Однак бари, перукарні і торгові центри все ще залишаться закритими. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає УНН із посиланням на DW.