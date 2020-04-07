У Данії почали послаблювати карантин: після Великодня запрацюють початкові школи і дитячі садки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Данії почнуть працювати дитячі садки і початкові школи вже через тиждень - з 15 квітня. Однак бари, перукарні і торгові центри все ще залишаться закритими. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає УНН із посиланням на DW.
"Фредеріксен оголосила про поступове пом'якшення обмежувальних заходів, введених для стримування пандемії захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2. Так, дитячі садки і початкові школи відновлять роботу вже з 15 квітня. Решта школярів зможуть повернутися у класи з 10 травня", - пишуть у виданні.
Проте бари, ресторани, дискотеки, перукарні, масажні салони і торгові центри поки залишаться закритими. Крім того, жителям королівства як і раніше- заборонено збиратися групами більше 10 осіб.
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"Повсякденне життя поки що не повернеться у колишнє русло. Ми проживемо ще багато місяців з великим числом обмежень", - підкреслила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
За офіційними даними, у Данії (включаючи автономії - Фарерські острови і Гренландію), станом на вечір 6 квітня, виявлено більше 4800 заражень коронавірусом і 187 смертей.
Нагадаємо, що уряд Чехії полегшив деякі правила, введені для боротьби з COVID-19. Відкриваються деякі магазини, а люди зможуть займатися спортом на вулицях без масок.