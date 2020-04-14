Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Гренландии, которая является автономией в составе Королевства Дания, всего было зафиксировано 11 случаев заболевания на COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Сейчас все больные полностью выздоровели, передает УНН со ссылкой на Worldometer.
Кроме того, в Гренландии не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.
По данным ресурса, случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук.
С 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Согласно местному изданию High North News, в связи с тем, что все больные выздоровели, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.
Отмечается, что более 900 человек прошли тест на COVID-19 в Гренландии с тех пор, как был обнаружен первый случай заражения.
Как сообщалось в УНН, в Дании начали ослаблять карантин: после Пасхи заработают начальные школы и детские сады.