Гравець "Роми" Ф.Тотті завершить кар'єру футболіста по закінченню сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Новий спортивний директор “Роми” Мончі підтвердив, що атакуючий півзахисник/нападник Франческо Тотті завершить кар’єру за підсумками сезону 2016/17 років, інформує УНН з посиланням на сайт Football Italia.
“Що стосується Тотті, я вже знав, що була угода з клубом, що це буде його останній рік в якості гравця, а потім він стане директором. Франческо — це „Рома“, я хочу бути з ним близький, наскільки це можливо. Я був би щасливий дізнатися хоча б 1 відсоток від того, що знає він”, — сказав Мончі.
Примітно, що 40-річний Ф.Тотті — перший гравець, який забивав у 23 сезонах Серії А поспіль.
Зауважимо, що Ф.Тотті дебютував за “Рому” ще наприкінці 1993 року.
Додамо також, італієць у складі “Роми” ставав чемпіоном Серії А (2000/01), вісім разів віце-чемпіоном Серії А, здобував два Кубки і Суперкубки Італії, а у складі національної збірної став чемпіоном світу 2006 року та віце-чемпіоном Європи 2000 року. Крім того Ф.Тотті займає друге місце серед бомбардирів в історії Серії А (248 забитих м’ячів).