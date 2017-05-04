Игрок "Ромы" Ф.Тотти завершит карьеру футболиста по окончанию сезона

“Что касается Тотти, я уже знал, что было соглашение с клубом, это будет его последний год в качестве игрока, а затем он станет директором. Франческо — это „Рома“, я хочу быть с ним близок, насколько это возможно. Я был бы счастлив узнать хотя бы 1 процент от того, что знает он”, — сказал Мончи.

Примечательно, что 40-летний Ф.Тотти — первый игрок, который забивал в 23 сезонах Серии А подряд.

Заметим, что Ф.Тотти дебютировал за “Рому” еще в конце 1993 года.

Добавим также, итальянец в составе “Ромы” становился чемпионом Серии А (2000/01), восемь раз вице-чемпионом Серии А, получил два Кубка и Суперкубка Италии, а в составе национальной сборной стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года. Кроме того Ф.Тотти занимает второе место среди бомбардиров в истории Серии А (248 забитых мячей).