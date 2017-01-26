Гравець із Волині виграв у лотерею 200 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 СІЧНЯ. УНН. Перший у 2017 році виграш головного призу у лотерею “ТІП” зірвав гравець з міста Горохів Волинської області, передає УНН з посиланням на прес — службу оператора державних лотерей “М.С Л”.
“22 січня стало відомо про зрив головного призу лотереї „Тіп“ розміром у 200 тис гривень. Наразі відомо, що виграшний лотерейний білет було придбано на фірмовому столі „М.С.Л.“, що розташувався в супермаркеті „Край Горохівський“ в місті Горохів Волинської області за адресою: вул.Шевченка, 19.
Відомий і номер лотерейного білету: 1445. Завдяки цьому вдалось встановити коли саме він був придбаний. Отже, щасливий володар головного призу відвідав точку розповсюдження лотерейних білетів „М.С.Л.“ 17 січня, та, судячи з усього, придбав білети на кілька тиражів поспіль. Серед них особливим для переможця виявився тираж № 11972”, — повідомили у компанії.
Також у “М.С.Л.” нагадали, що для оформлення виграшу, необхідно звернутись до найближчого представництва компанії.
“Виграш головного призу в лотереї „ТІП“ 22 січня став першим у 2017 році. Цей виграш виявився вже 124-м серед усіх виграних головних призів за весь час проведення лотерей „ТІП“ і „ТОП“”, — зазначили в “М.С.Л”.
Як повідомляв УНН, гравець з Хмельниччини виграв 1 млн грн в “Лото-Забаву”.