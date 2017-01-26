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Игрок из Волынской области выиграл в лотерею 200 тыс. грн

Игрок из Волынской области выиграл в лотерею 200 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8655 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Первый в 2017 году выигрыш главного приза в лотерею "ТИП" сорвал игрок из города Горохов Волынской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л".

"22 января стало известно о срыве главного приза лотереи "Тип "в размере 200 тыс. гривен. Известно, что выигрышный лотерейный билет был приобретен на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в супермаркете "Край Гороховский" в городе Горохов Волынской области по адресу: ул.Шевченко, 19.

Известен и номер лотерейного билета: 1445. Благодаря этому удалось установить когда именно он был приобретен. Итак, счастливый обладатель главного приза посетил точку распространения лотерейных билетов "М.С.Л." 17 января, и, судя по всему, приобрел билеты на несколько тиражей подряд. Среди них особым для победителя оказался тираж № 11972", - сообщили в компании.

Также в "М.С.Л." напомнили, что для оформления выигрыша необходимо обратиться в ближайшее представительство компании.

"Выигрыш главного приза в лотерее "ТИП" 22 января стал первым в 2017 году. Этот выигрыш оказался уже 124-м среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей "ТИП" и "ТОП", - отметили в "М.С.Л.".

Как сообщал УНН , игрок из Хмельницкой области выиграл 1 млн грн в "Лото-Забаву".

Украинские Национальные Новости

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