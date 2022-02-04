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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Гради, гаубиці, міномети: міноборони Росії опублікувало кадри навчань в Білорусі

Гради, гаубиці, міномети: міноборони Росії опублікувало кадри навчань в Білорусі

Київ • УНН

 • 20110 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністерство оборони Росії опублікувало кадри з навчань, на яких видно, як артилерійські підрозділи на полігоні Брестський відпрацювали знищення техніки та живої сили умовного супротивника, інформує УНН.

Цитата

"У ході вогневої підтримки артилеристи двох країн з метою порушення системи управління умовного супротивника завдали ударів по його пунктах управління, після чого здійснили систематичну вогневу дію за нововиявленими цілями.

До виконання навчально-бойового завдання залучався дивізіон 152-мм модернізованих самохідних гаубиць "Акація", дивізіон 120-мм самохідних артилерійських знарядь "Нона-С", дві батареї реактивних систем залпового вогню "Град", мінометна батарея "Са Нона-М1", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Деталі

Шойгу, близький соратник президента Володимира Путіна, разом із міністром оборони Білорусі та іншими військовими у Бресті на заході Білорусі спостерігали за перебігом навчань.

Додамо

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія розгорнула в Білорусі найбільше скупчення військовослужбовців, близько 30 тисяч, після закінчення часів Холодної війни, а також винищувачі та ракетні системи для спільних навчань, які триватимуть до 20 лютого.

Присутність великих російських військ у Білорусі посилило побоювання Заходу, що Росія може готуватися до нападу на Україну з кількох фронтів. Москва заперечує подібні наміри і заявляє, що вчення мають оборонний характер.

Україна заявила, що Росія наразі має загалом 115 000 військовослужбовців біля своїх кордонів.

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