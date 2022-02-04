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Грады, гаубицы, минометы: минобороны России опубликовало кадры учений в Беларуси

Киев • УНН

 • 20108 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министерство обороны России опубликовало кадры с учений, на которых видно, как артиллерийские подразделения на полигоне Брестский отработали уничтожение техники и живой силы условного противника, информирует УНН.

Цитата

"В ходе огневой поддержки артиллеристы двух стран с целью нарушения системы управления условного противника нанесли удары по пунктам управления, после чего осуществили систематическое огневое действие по вновь выявленным целям.

До выполнения учебно-боевой задачи привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц "Акация", дивизион 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Нона-С", две батареи реактивных систем залпового огня "Град", минометная батарея "Са Нона-М1", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Детали

Шойгу, близкий соратник президента Владимира Путина, вместе с министром обороны Беларуси и другими военными в Бресте на западе Беларуси наблюдали за ходом учений.

Добавим

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия развернула в Беларуси самое большее скопление военнослужащих, около 30 тысяч, после окончания "Холодной войны", а также истребители и ракетные системы для совместных учений, которые продлятся до 20 февраля.

Присутствие крупных российских войск в Беларуси усилило опасения Запада, что Россия может готовиться к нападению на Украину с нескольких фронтов. Москва отрицает подобные намерения и заявляет, что учения носят оборонительный характер.

Украина заявила, что Россия сейчас имеет в целом 115 000 военнослужащих возле своих границ.

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