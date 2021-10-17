"Гра в кальмара": Netflix отримав прибуток в майже 900 млн доларів

Деталі

Стрімінговий сервіс Netflix заплатив 21,4 мільйона доларів за дев'ятисерійний серіал (близько 2,4 мільйона доларів за епізод), прем'єра якого відбулася чотири тижні тому, і, за оцінками компанії, "Squid Game" принесе в 40 разів більше - 891 млн доларів. Після виходу серіалу 17 вересня акції компанії виросли на 7%.

Згідно зі звітом Bloomberg, за 23 дні, що минули з 17 вересня, після дебюту "Гри з кальмара" 132 мільйони сімей подивилися перші дві хвилини серіалу. Близько 89% цих глядачів переглянули не менше 75 хвилин (тобто більше однієї серії), і 66% з них - або 87 мільйонів - завершили перегляд серіалу протягом перших 23 днів після його випуску. В цілому, користувачі Netflix переглянули серіал понад 1,4 мільярда годин.

Додамо

Серіал "Гра в кальмара" став наймасштабнішим проектом за всю історію стрімінгового сервісу Netflix. В даному серіалі-антиутопії учасникам, яким потрібні гроші, пропонують зіткнутися зі смертоносними дитячими іграми. Зараз "Гра в кальмара" займає перше місце в топ-10 рейтингу Netflix в 94 країнах світу.