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"Игра в кальмара": Netflix получил прибыль в почти 900 млн долларов

"Игра в кальмара": Netflix получил прибыль в почти 900 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 29546 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. По оценкам Netflix, последний сериал - "Squid Game" (Игра в кальмара), принесет компании почти 900 млн долларов, согласно данным Bloomberg, передает УНН.

Детали

Стриминговий сервис Netflix заплатил 21,4 миллиона долларов за девятисерийный сериал (около 2,4 миллиона долларов за эпизод), премьера которого состоялась четыре недели назад, и, по оценкам компании, "Squid Game" принесет в 40 раз больше - 891 млн долларов. После выхода сериала 17 сентября акции компании выросли на 7%.

Согласно отчету Bloomberg, за 23 дня, прошедшие с 17 сентября, после дебюта "Игры с кальмара" 132 миллиона семей посмотрели первые две минуты сериала. Около 89% этих зрителей просмотрели не менее 75 минут (то есть более одной серии), и 66% из них - или 87 млн - завершили просмотр сериала в течение первых 23 дней после его выпуска. В целом, пользователи Netflix пересмотрели сериал более 1,4 миллиарда часов.

Добавим

Сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. В данном сериале-антиутопии участникам, которым нужны деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. Сейчас "Игра в кальмара" занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

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