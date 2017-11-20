ГПУ: за злочини проти активістів Майдану засуджена одна людина

"Розслідуються більше 3 тис. злочинів, скоєних під час Майдану. Про підозру повідомили 380 особам, обвинувальні акти стосовно 239 направлено до суду. 48 осіб визнані винними. Одна людина відбуває реальний термін за ґратами... І та - "тітушка", не співробітник правоохоронних органів", - сказав С.Горбатюк.

За його словами, з 380 підозрюваних - 48 чиновників рівня керівників міліції Києва, областей, голови обладміністрацій, їх заступники, міністри і екс-президент.

"Серед підозрюваних 201 правоохоронець, зокрема 22 слідчих, 15 прокурорів і 14 суддів. У розшуку 110 підозрюваних", - зазначив С.Горбатюк.

Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила про підозру слідчому за незаконне затримання активіста Майдану.