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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10153 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26177 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44645 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42364 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100848 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98619 просмотра

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Актуальное
ГПУ: за преступления против активистов Майдана осужден один человек

ГПУ: за преступления против активистов Майдана осужден один человек

Киев  •  УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. За преступления, совершенные против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах, из 380 подозреваемых на сегодняшний день реальный срок получил лишь один человек. Об этом в интервью журналу “Фокус” сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

“Расследуются более 3 тыс. преступлений, совершенных во время Майдана. О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решеткой... И тот — „титушка“, не сотрудник правоохранительных органов”, — сказал С.Горбатюк.

По его словам, из 380 подозреваемых — 48 чиновников уровня руководителей милиции Киева, областей, главы обладминистраций, их замы, министры и экс-президент.

“Среди подозреваемых 201 правоохранитель, в том числе 22 следователя, 15 прокуроров и 14 судей. В розыске 110 подозреваемых”, — отметил С.Горбатюк.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении следователю за незаконное задержание активиста Майдана.

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