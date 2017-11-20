ГПУ: за преступления против активистов Майдана осужден один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За преступления, совершенные против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах, из 380 подозреваемых на сегодняшний день реальный срок получил лишь один человек. Об этом в интервью журналу “Фокус” сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
“Расследуются более 3 тыс. преступлений, совершенных во время Майдана. О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решеткой... И тот — „титушка“, не сотрудник правоохранительных органов”, — сказал С.Горбатюк.
По его словам, из 380 подозреваемых — 48 чиновников уровня руководителей милиции Киева, областей, главы обладминистраций, их замы, министры и экс-президент.
“Среди подозреваемых 201 правоохранитель, в том числе 22 следователя, 15 прокуроров и 14 судей. В розыске 110 подозреваемых”, — отметил С.Горбатюк.
Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении следователю за незаконное задержание активиста Майдана.