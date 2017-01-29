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ГПУ викликає В.Януковича і захист для отримання матеріалів досудового розслідування - прокурор

ГПУ викликає В.Януковича і захист для отримання матеріалів досудового розслідування - прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Захист екс-президента Віктора Януковича завтра, 30 січня, на 15:00 викликаний в ГПУ для ознайомлення з матеріалами справи. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко.

"Досудове розслідування (по справі В.Януковича – ред.) плануємо закінчити завтра", - повідомив Р.Кравченко.

За його словами захисники екс-президента вже викликані в ГПУ на 15:00.

"Ми їм повідомимо, що завершене спеціальне досудове розслідування і згідно ст. 290 КПК України, ми відкриваємо їм докази і матеріали, які зібрані нами під час досудового розслідування. Вони мають право з ними ознайомитися, сфотографувати і скопіювати", - уточнив Р.Кравченко.

За його словами справа В.Януковича налічує близько 15 томів.

"Вони звичайно можуть затягувати цей процес. Якщо вони явно його затягуватимуть, ми будемо виходити в суд з клопотання про встановлення конкретних термінів для ознайомлення. Ми вважаємо, що об’єктивно можна за один день з одним томом знайомитися",- сказав Р.Кравченко.

Він додав, що самому підозрюваному в Ростов-на-Дону (РФ) матеріали справи направлятись не будуть, так як спеціальне досудове розслідування дозволяє закінчувати слідство без участі самого підозрюваного.

"Януковича ми так само викликаємо повісткою (для отримання матеріалів справи – ред.), але швидше за все він не приїде, а якщо приїде, то буде затриманий згідно рішення Печерського райсуду Києва, затриманий і доставлений в суд", - додав Р.Кравченко.

Нагадаємо, захист колишнього президента Віктора Януковича вимагає вручення йому зміненої підозри у порядку міжнародної правової допомоги.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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