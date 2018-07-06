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ГПУ скасувала заборону на будівництво “Музею Революції гідності” в Києві

ГПУ скасувала заборону на будівництво “Музею Революції гідності” в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Генеральна прокуратура України скасувала постанову про заборону на будівництво “Музею Революції Гідності” на вулиці Інституцькій у Києві. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.

“Постановою заступника Генерального прокурора Анжели Стрижевської від 5 липня 2018 року скасовано постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України від 27.06.2018 про заборону вчинення дій як незаконну”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вищевказаною постановою прокурора заборонялося державним та комунальним підприємствам, громадським організаціям вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну обстановки на вулиці Інститутській (алеї Героїв Небесної Сотні) в Києві на ділянці від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Банковою, а також утриматися від надання дозволів на такі роботи суб’єктам господарювання різних форм власності, а саме зміну рельєфу місцевості та будівництво чи знос будь-яких будівель, малих архітектурних форм, інших постійних чи тимчасових конструкцій; висадку дерев, кущів та інших зелених насаджень; зруб та знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень; встановлення та демонтаж стовпів, електричних опор та інших споруд; встановлення та демонтаж рекламних конструкцій (сітілайтів).

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Встановлено, що ця постанова є незаконною і підлягає скасуванню, з огляду на таке.

Стаття 237 Кримінального процесуального кодексу України, на яку як на підставу для винесення цієї постанови про заборону вчинення дій посилається прокурор, визначає порядок проведення такої процесуальної дії, як огляд.

Проте у постанові прокурора Департаменту спеціальних розслідувань про заборону вчинення дій йдеться про іншу слідчу дію — слідчий експеримент, порядок проведення якого регламентовано ст.240 Кримінального процесуального кодексу України. Положення цієї норми кримінального процесуального закону не передбачають можливості прокурора або слідчого встановлювати будь-які заборони при проведенні процесуальної дії — слідчого експерименту.

Постанова заступника Генерального прокурора Анжели Стрижевської, якою незаконна постанова прокурора скасована, оскарженню не підлягає.

“Разом з цим Генеральна прокуратура України повідомляє, що скасування незаконної постанови не перешкоджає проведенню слідчого експерименту у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому триває ще з 2013 року, але у межах та спосіб, визначений законом”, — наголосили у прес-службі ГПУ.

Нагадаємо, раніше у ГПУ видали припис про заборону будівництва музею та меморіалу на вулиці Інститутській в Києві.

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