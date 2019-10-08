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ГПУ розпочала провадження щодо зловживань під час будівництва "корветів" для ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливих зловживань під час будівництва “корветів” для потреб ВМС України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

ГПУ розпочала провадження щодо зловживань під час будівництва "корветів" для ВМС

"За підсумками аудиту використання бюджетних коштів Міністерством оборони за державним оборонним замовленням, 7 жовтня 2019 року Головний військовий прокурор розпочав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів, під час виконання державної програми створення та закупівлі корабля класу "корвет", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, попередньо факти зловживання оцінено як такі, які містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України.

У ГПУ нагадали, що провадять послідовний аудит пріоритетних відкритих та закритих кримінальних проваджень, які мають особливе значення з огляду на суспільний інтерес. За результатами цих перевірок приймаються процесуальні рішення, в тому числі щодо об’єднання розпорошених кримінальних проваджень, скасування закриття кримінальних проваджень і при потребі вони направляються слідчим органам за підслідністю.

Нагадаємо, до ВАКС скеровано справу про корупцію у Міноборони при закупівлі пального.

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