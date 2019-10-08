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ГПУ начала производство по злоупотреблениям при строительстве "корветов" для ВМС

Киев • УНН

 • 10982 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Генеральная прокуратура начала уголовное производство относительно возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд ВМС Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

ГПУ начала производство по злоупотреблениям при строительстве "корветов" для ВМС

"По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

В ГПУ напомнили, что осуществляют последовательный аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам этих проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмены закрытия уголовных производств и при необходимости они направляются следственным органам по подследственности.

Напомним, в ВАКС направлено дело о коррупции в Минобороны при закупке горючего.

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