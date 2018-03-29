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ГПУ проситиме суд продовжити арешт Шепелєву

ГПУ проситиме суд продовжити арешт Шепелєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Генеральна прокуратура України проситиме суд продовжити арешт колишньому народному депутату Олександру Шепелєву, термін тримання під вартою якого спливає 8 квітня. Про це УНН повідомили у Генпрокуратурі.

"Він підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому однозначно проситимемо суд продовжити Шепелєву арешт", - сказали у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

Як повідомляв УНН, 10 лютого Печерський райсуд обрав О.Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

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