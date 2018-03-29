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ГПУ будет просить суд продлить арест Шепелеву

ГПУ будет просить суд продлить арест Шепелеву

Киев  •  УНН

 • 16321 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины будет просить суд продлить арест бывшему народному депутату Александру Шепелеву, срок содержания под стражей которого истекает 8 апреля. Об этом УНН сообщили в Генпрокуратуре.

"Он подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому однозначно будем просить суд продлить Шепелеву арест", - сказали в Генпрокуратуре.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительно его Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщал УНН, 10 февраля Печерский райсуд избрал А.Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

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