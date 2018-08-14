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ГПУ не каратиме прокурорів у справі Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України не буде карати двох прокурорів, через відсутність яких суддя Київського районного суду Полтави закрив кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія кернера та його охоронців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

ГПУ не каратиме прокурорів у справі Кернеса

"Керівництво Генеральної прокуратури України не буде карати двох прокурорів, через начебто відсутність яких на засіданнях по справі Г.Кернеса Київський районний суд м.Полтави закрив кримінальне провадження", - зазначив він.

За словами Лисенка, обидва правоохоронця своєчасно повідомили суд та своє керівництво про перебування на лікарняному через хворобу.

Він уточнив, що відповідні медичні довідки були належно оформлені та надані.

"Тому підстав для накладення дисциплінарного стягнення на прокурорів немає", - додав речник ГПУ.

Нагадаємо, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

Прокуратура відкрила провадження за фактом закриття судом справи проти Кернеса.

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