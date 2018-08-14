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ГПУ не будет наказывать прокуроров по делу Кернеса

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины не будет наказывать двух прокуроров, из-за отсутствия которых судья Киевского районного суда Полтавы закрыл уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

ГПУ не будет наказывать прокуроров по делу Кернеса

"Руководство Генеральной прокуратуры Украины не будет наказывать двух прокуроров, за якобы отсутствие которых на заседаниях по делу Кернеса Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство", - отметил он.

По словам Лысенко, оба правоохранителя своевременно сообщили суду и своему руководству о пребывании на больничном из-за болезни.

Он уточнил, что соответствующие медицинские справки были надлежащим образом оформлены и предоставлены.

"Поэтому оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров нет", - добавил представитель ГПУ.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.

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