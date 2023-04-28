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Готують не для України: Зеленський пояснив, чим займатиметься спецпредставник Китаю

Готують не для України: Зеленський пояснив, чим займатиметься спецпредставник Китаю

Київ • УНН

 • 618417 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Китай готує свого спецпредставника не для України. Він поїде країнами Європи говорити на тему війни. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентами Чехії та Словаччини в Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Про представника. Я хочу, щоб ви чітко розуміли. Перш за все, ми хотіли призначити свого посла в Китаї й ми його призначили», - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, що Китай зі свого боку готує спецпредставника, який має на меті вести перемовини з лідерами Європейських держав.

«Зі свого боку лідер Китаю мені сказав, що вони готують представника не для України. Вони готують представника для держав Європи, який поїде державами Європи говорити на тему війни», - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський призначив Рябікіна послом України в Китаї.

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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