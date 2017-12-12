Готелі люкс-класу стали доступнішими для українських автолюбителів - WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Власники карток програми лояльності ПРАЙД від мережі АЗК WOG гарантовано можуть отримати знижки на проживання в готелях мережі Premier Hotels and Resorts, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії WOG.
"Бронюйте проживання в готелях мережі Premier Hotels and Resorts та гарантовано отримуйте 10% знижки на проживання: переходьте на сайт phnr.comабо телефонуйте 044 359 08 08; обирайте бажаний номер в готелі; введіть на сайті або назвіть по телефону промокод "PRIDE" та отримуйте знижку! Не забудьте взяти свою картку ПРАЙД, або встановити мобільний додаток WOG PRIDE для пред’явлення на стійці реєстрації", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що приєднавшись до програми лояльності Premier Club мережі готелів Premier Hotels and Resorts, кожен зможе обміняти накопичені бали на сертифікати на пальне або каву від мережі АЗК WOG.
Як повідомляв УНН, WOG дарує каву постійним клієнтам.