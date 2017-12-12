Отели класса люкс стали более доступны для украинских автолюбителей - WOG

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96857 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101597 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115839 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103136 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105695 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112585 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123041 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134750 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Владельцы карт программы лояльности ПРАЙД от сети АЗК WOG гарантированно могут получить скидки на проживание в отелях сети Premier Hotels and Resorts, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.

"Заказывайте проживания в отелях сети Premier Hotels and Resorts и гарантированно получайте 10% скидки на проживание: переходите на сайт phnr.com или звоните 044 359 08 08; выбирайте желаемый номер в отеле введите на сайте или назовите по телефону промокод "PRIDE" и получайте скидку! Не забудьте взять свою карту ПРАЙД или установить мобильное приложение WOG PRIDE для предъявления на стойке регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединившись к программе лояльности Premier Club сети отелей Premier Hotels and Resorts, каждый сможет обменять накопленные баллы на сертификаты на топливо или кофе от сети АЗК WOG.

Как сообщал УНН, WOG дарит кофе постоянным клиентам.

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