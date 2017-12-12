Отели класса люкс стали более доступны для украинских автолюбителей - WOG

"Заказывайте проживания в отелях сети Premier Hotels and Resorts и гарантированно получайте 10% скидки на проживание: переходите на сайт phnr.com или звоните 044 359 08 08; выбирайте желаемый номер в отеле введите на сайте или назовите по телефону промокод "PRIDE" и получайте скидку! Не забудьте взять свою карту ПРАЙД или установить мобильное приложение WOG PRIDE для предъявления на стойке регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединившись к программе лояльности Premier Club сети отелей Premier Hotels and Resorts, каждый сможет обменять накопленные баллы на сертификаты на топливо или кофе от сети АЗК WOG.

Как сообщал УНН, WOG дарит кофе постоянным клиентам.