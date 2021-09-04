Google заблокував акаунти афганського уряду

Евакуація з контрольованої талібами країни

Виведення військ США почалось у квітні, а 30 серпня останні військові покинули Афганістан після майже 20-річної присутності. США евакуювали афганців, які допомагали їх військовим в роки присутності в країні, наприклад, були перекладачами. 31 серпня президент Джо Байден повідомив, що всього за більш ніж два тижні Вашингтон евакуював з Афганістану більше 120 тис. американців, громадян країн-союзників і афганців.