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Google заблокував акаунти афганського уряду

Google заблокував акаунти афганського уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Американська компанія Google тимчасово заблокувала облікові записи електронної пошти уряду Афганістану. Як повідомило в суботу агентство Reuters з посиланням на джерела, представники радикального руху "Талібан" намагаються отримати доступ до електронних листів і цифрових документів, що зберігаються на серверах, передає УНН.

Деталі

За даними агентства, мова йде про приблизно два десятки акаунтів урядових органів Афганістану, включаючи облікові записи міністерств фінансів, промисловості і вищої освіти. Присвоєння інформації, що міститься там, надало б талібам інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів і іноземних партнерів.

Корпорація Alphabet, якій належить компанія Google, не підтвердила блокування облікових записів уряду, проте заявила, що “приймає тимчасові заходи для захисту відповідних акаунтів”.

Контекст

24 серпня газета Politico писала, що бойовики “Талібану” після встановлення контролю над Афганістаном зможуть отримати доступ до баз даних колишнього уряду країни і використовувати отриману інформацію для відстеження афганців, які допомагали США в роки військової кампанії. За її даними, в урядових базах зберігається інформація про фінансовані з-за кордону проекти, пов’язані з ними особи, біометричні дані громадян, податкова звітність тощо.

Встановлення влади “Талібану”

Бійці “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Евакуація з контрольованої талібами країни

Виведення військ США почалось у квітні, а 30 серпня останні військові покинули Афганістан після майже 20-річної присутності.  США евакуювали афганців, які допомагали їх військовим в роки присутності в країні, наприклад, були перекладачами. 31 серпня президент Джо Байден повідомив, що всього за більш ніж два тижні Вашингтон евакуював з Афганістану більше 120 тис. американців, громадян країн-союзників і афганців.

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