Google заблокировал аккаунты афганского правительства

Детали
По данным агентства, речь идет примерно о двух десятках аккаунтов правительственных органов Афганистана, включая учетные записи министерств финансов, промышленности и высшего образования. Присвоение информации, содержащейся там, дало бы талибам информацию о сотрудниках прежней администрации, бывших министров и иностранных партнеров.
Корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, не подтвердила блокировку учетных записей правительства, однако заявила, что “принимает временные меры для защиты соответствующих аккаунтов”.
Контекст
24 августа газета Politico писала, что боевики “Талибана” после установления контроля над Афганистаном смогут получить доступ к базам данных бывшего правительства страны и использовать полученную информацию для отслеживания афганцев, которые помогали США в годы военной кампании. По ее данным, в правительственных базах хранится информация о финансируемых из-за рубежа проектах, связаных с ними лицами, биометрическими данными граждан, налоговая отчетность и тому подобное.
Установление власти “Талибана”
Бойцы “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Эвакуация с контролируемой талибами страны
Вывод войск США начался в апреле, а 30 августа последние военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия. США эвакуировали афганцев, которые помогали их военным в годы присутствия в стране, например, были переводчиками. 31 августа президент Джо Байден сообщил, что всего за более чем две недели Вашингтон эвакуировал из Афганистана более 120 тыс. американцев, граждан стран-союзников и афганцев.