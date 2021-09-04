Google заблокировал аккаунты афганского правительства

Эвакуация с контролируемой талибами страны

Вывод войск США начался в апреле, а 30 августа последние военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия. США эвакуировали афганцев, которые помогали их военным в годы присутствия в стране, например, были переводчиками. 31 августа президент Джо Байден сообщил, что всего за более чем две недели Вашингтон эвакуировал из Афганистана более 120 тыс. американцев, граждан стран-союзников и афганцев.