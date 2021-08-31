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Останній військовий США в Афганістані, таліби заходять в аеропорт Кабула: історичні кадри

Останній військовий США в Афганістані, таліби заходять в аеропорт Кабула: історичні кадри

Київ • УНН

 • 29371 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сполучені Штати офіційно вивели свій контингент з Афганістану, як і обіцяли – до 31 серпня. УНН зібрав для вас вражаючі кадри того, що відбувалося у країні в передостанній день літа.

Деталі

Так, у ніч на вівторок Міноборони США оприлюднило фото останнього американського солдата, який залишив Афганістан. Його ім’я - Кріс Донах'ю, генерал-майор, командуючий 82-ї повітряно-десантної дивізії XVIII повітряно-десантного корпусу ВПС США. Він разом із іншими військовими залишив Кабул 30 серпня на борту військово-транспортного Boeing C-17.



Після того, як американські військові залишили аеропорт, таліби, за повідомленнями, здійснили кілька пострілів у повітря, щоб "відсвяткувати" вихід сил США.

Пізніше в мережі з’явилось відео, на якому, ймовірно, представники "Талібану" заходять до аеропорту Кабула.

Video footage distributed by the Taliban showed fighters entering the airport in Kabul after the last U.S. troops left Afghanistan https://t.co/0qBxwbDOUQ pic.twitter.com/HNS3UQWf7K

— Reuters (@Reuters) August 31, 2021

Талібів, які увійшли в аеропорт, вдалося зафільмувати також кореспонденту видання LA Times Набі Булосу (Nabih Bulos), який перебуває в Кабулі.

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb

— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021

Вражаючі відео показують озброєних людей, що оглядають американські військово-транспортні вертольоти Chinook.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p

— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021

Користувачі соцмережі Twitter також показали світлини талібів в аеропорту поряд з технікою, що належала військово-повітряним силам Афганістану, а також з американським літаком Локхід C-130 "Геркулес".

کابل هوايي ډګر.
دا پوځي الوتکې زموږ لاسته لويدلي دي.@A_Jahid_Jalal pic.twitter.com/FvbjAQ6FKW

— Jahid Jalal -جاهد جلال (@A_Jahid_Jalal) August 31, 2021

C-130 now in Taliban hands. pic.twitter.com/D9aBFt7Sn7

— Oryx (@oryxspioenkop) August 31, 2021


Додамо

Військові США у ніч на 31 серпня покинули Афганістан. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати не будуть мати дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, заявивши, що адміністрація продовжить дипломатичну взаємодію в регіоні, але що відкриття посольства в Кабулі буде залежати від дій талібів і поведінки “в найближчі тижні і місяці”.

Армія США перед вильотом в понеділок увечері вивела з ладу свою авіа- і військову техніку, залишені в аеропорту Кабула. Командувач місією генерал Кеннет Маккензі сказав, що війська "демілітаризували" 73 одиниці авіатехніки, 70 броньованих тактичних машин і 27 Humvee, щоб вони не використовувалися талібами. "Ця авіатехніка ніколи більше не літатиме... Вона ніколи не зможе експлуатуватися ким-небудь", - сказав він.

Встановлення влади “Талібану”

Бійці “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни розпочали евакуацію своїх громадян і співробітників. США і союзники повинні були завершити її до 31 серпня.

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