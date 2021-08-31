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Последний военный США в Афганистане, талибы заходят в аэропорт Кабула: исторические кадры

Последний военный США в Афганистане, талибы заходят в аэропорт Кабула: исторические кадры

Киев  •  УНН

 • 29361 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Соединенные Штаты официально вывели свой контингент из Афганистана, как и обещали - до 31 августа. УНН собрал для вас впечатляющие кадры происходящего в стране в предпоследний день лета.

Детали

Так, в ночь на вторник Минобороны США обнародовало фото последнего американского солдата, который покинул Афганистан. Его имя - Крис Донахью, генерал-майор, командующий 82-й воздушно-десантной дивизии XVIII воздушно-десантного корпуса ВВС США. Он вместе с другими военными оставил Кабул 30 августа на борту военно-транспортного Boeing C-17.



После того, как американские военные покинули аэропорт, талибы, по сообщениям, совершили несколько выстрелов в воздух, чтобы "отпраздновать" выход сил США.

Позже в сети появилось видео, на котором, вероятно, представители "Талибана" заходят в аэропорту Кабула.

Video footage distributed by the Taliban showed fighters entering the airport in Kabul after the last US troops left Afghanistan https://t.co/0qBxwbDOUQ pic.twitter.com/HNS3UQWf7K

- Reuters (@Reuters) August 31, 2021

Талибов, которые вошли в аэропорт, удалось заснять также корреспонденту издания LA Times Наби Булос (Nabih Bulos), который находится в Кабуле.

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift . Washington ends its 20-year war in #Afghanistan . pic.twitter.com/4c4OBc8bBb

- Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021

Впечатляющие видео показывают вооруженных людей, осматривающих американские военно-транспортные вертолеты Chinook.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan . pic.twitter.com/flJx0cLf0p

- Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021

Пользователи соцсети Twitter также показали фотографии талибов в аэропорту рядом с техникой, принадлежавшей военно-воздушным силам Афганистана, а также с американским самолетом Локхид C-130 "Геркулес".

کابل هوايي ډګر.
دا پوځي الوتکې زموږ لاسته لويدلي دي. @A_Jahid_Jalal pic.twitter.com/FvbjAQ6FKW

- Jahid Jalal -جاهد جلال (@A_Jahid_Jalal) August 31, 2021

C-130 now in Taliban hands. pic.twitter.com/D9aBFt7Sn7

- Oryx (@oryxspioenkop) August 31, 2021


Добавим

Военные США в ночь на 31 августа покинули Афганистан. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическое взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения "в ближайшие недели и месяцы".

Армия США перед вылетом в понедельник вечером вывела из строя свою авиа- и военную технику, оставленные в аэропорту Кабула. Командующий миссией генерал Кеннет Маккензи сказал, что войска "демилитаризовали" 73 единицы авиатехники, 70 бронированных тактических машин и 27 Humvee, чтобы они не использовались талибами. "Эта авиатехника никогда больше не будет летать... Она никогда не сможет эксплуатироваться кем-либо", - сказал он.

Установление власти "Талибана"

Бойцы "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны начали эвакуацию своих граждан и сотрудников. США и союзники должны были завершить ее до 31 августа.

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