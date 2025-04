Google попередив американських журналістів про хакерські атаки на їх пошти - ЗМІ

Як пише видання, серед працівників ЗМІ, які отримали попередження, виявилися журналісти з The New York Times, CNN, Vox, Yahoo, New York Magazine, The Atlantic, GQ та інші. Деякі з них вважають, що за атаками можуть стояти хакери з Росії, які шукають компрометуючу інформацію.

“Факт того, що все це почалося одразу після виборів, наводить на думку, що журналісти стали черговою метою спонсорованих державою хакерів — аналогічно ситуації з атаками на демократів”, — припустив один з журналістів.

У Google повідомили, що надсилають подібні попередження з 2012 року. При цьому, зазначають в компанії, їх повідомлення не означає, що пошта вже зламана.

Раніше британська The Guardian повідомила, що російські хакери причетні до атаки на МЗС Італії. Згодом офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова спростувала дану інформацію.