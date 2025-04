Google предупредил американских журналистов о хакерских атаках на их почты - СМИ

Как пишет издание, среди работников СМИ, которые получили предупреждение, оказались журналисты из The New York Times, CNN, Vox, Yahoo, New York Magazine, The Atlantic, GQ и другие. Некоторые из них считают, что за атаками могут стоять хакеры из России, которые ищут компрометирующую информацию.

"Факт того, что все это началось сразу после выборов, наводит на мысль, что журналисты стали очередной целью спонсируемых государством хакеров - аналогично ситуации с атаками на демократов", - предположил один из журналистов.

В Google сообщили, что присылают подобные предупреждения с 2012 года. При этом, отмечают в компании, их сообщения не означает, что почта уже взломана.

Ранее британская The Guardian сообщила, что российские хакеры причастны к атаке на МИД Италии . Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данную информацию.