Гонщик Чейз Елліотт вперше в кар'єрі став чемпіоном NASCAR

У фіналі плей-офф чемпіонату, який пройшов в Ейвондейлі (США, штат Арізона), боротьбу за титул вели чотири пілоти — Елліотт, чемпіон 2018 року Джоуї Логано (Penske), чемпіон 2012 року Бред Кезеловскі (Penske) і Денні Хемлін (Joe Gibbs Racing).

У підсумку чемпіоном став Елліотт, Кезеловскі посів друге місце, Логано — третє, Хемлін — четверте.

Для 24-річного Елліотта цей титул став першим в кар’єрі. Рекордсменами за цим показником є ​​Джиммі Джонсон, Дейл Ернхардт і Річард Петті, на рахунку яких по сім титулів. 45-річний Джонсон провів у неділю останню гонку в NASCAR, в наступному сезоні він продовжить кар’єру в IndyCar.

Нагадаємо, Саудівська Аравія вперше в історії прийме етап “Формули-1”.

BURN IT DOWN, CHAMP! @chaseelliott gets it done in 2020! pic.twitter.com/P7CFJkj134

— NASCAR (@NASCAR) November 8, 2020