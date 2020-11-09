Гонщик Чейз Елліотт вперше в кар'єрі став чемпіоном NASCAR
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Пілот команди Hendrick Motorsports Чейз Елліотт став чемпіоном Національної асоціації гонок серійних автомобілів (NASCAR) сезону 2020 року, передає УНН із посиланням на Twitter-акаунт NASCAR.
У фіналі плей-офф чемпіонату, який пройшов в Ейвондейлі (США, штат Арізона), боротьбу за титул вели чотири пілоти — Елліотт, чемпіон 2018 року Джоуї Логано (Penske), чемпіон 2012 року Бред Кезеловскі (Penske) і Денні Хемлін (Joe Gibbs Racing).
У підсумку чемпіоном став Елліотт, Кезеловскі посів друге місце, Логано — третє, Хемлін — четверте.
Для 24-річного Елліотта цей титул став першим в кар’єрі. Рекордсменами за цим показником є Джиммі Джонсон, Дейл Ернхардт і Річард Петті, на рахунку яких по сім титулів. 45-річний Джонсон провів у неділю останню гонку в NASCAR, в наступному сезоні він продовжить кар’єру в IndyCar.
Нагадаємо, Саудівська Аравія вперше в історії прийме етап “Формули-1”.
BURN IT DOWN, CHAMP! @chaseelliott gets it done in 2020! pic.twitter.com/P7CFJkj134— NASCAR (@NASCAR) November 8, 2020