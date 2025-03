Гонщик Чейз Эллиотт впервые в карьере стал чемпионом NASCAR

В финале плей-офф чемпионата, который прошел в Ейвондейле (США, штат Аризона), борьбу за титул вели четыре пилота — Эллиотт, чемпион 2018 года Джоуи Логано (Penske), чемпион 2012 года Брэд Кезеловски (Penske) и Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing).

В итоге чемпионом стал Эллиотт, Кезеловски занял второе место, Логано — третьих, Хэмлин — четвертое.

Для 24-летнего Эллиотта этот титул стал первым в карьере. Рекордсменами по этому показателю Джимми Джонсон, Дейл Эрнхардт и Ричард Петти, на счету которых по семь титулов. 45-летний Джонсон провел в воскресенье последнюю гонку в NASCAR, в следующем сезоне он продолжит карьеру в IndyCar.

BURN IT DOWN, CHAMP! @chaseelliott gets it done in 2020! pic.twitter.com/P7CFJkj134

— NASCAR (@NASCAR) November 8, 2020