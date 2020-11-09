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Гонщик Чейз Эллиотт впервые в карьере стал чемпионом NASCAR

Гонщик Чейз Эллиотт впервые в карьере стал чемпионом NASCAR

Киев  •  УНН

 • 23103 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пилот команды Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) сезона 2020 года, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт NASCAR.

В финале плей-офф чемпионата, который прошел в Ейвондейле (США, штат Аризона), борьбу за титул вели четыре пилота — Эллиотт, чемпион 2018 года Джоуи Логано (Penske), чемпион 2012 года Брэд Кезеловски (Penske) и Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing).

В итоге чемпионом стал Эллиотт, Кезеловски занял второе место, Логано — третьих, Хэмлин — четвертое.

Для 24-летнего Эллиотта этот титул стал первым в карьере. Рекордсменами по этому показателю Джимми Джонсон, Дейл Эрнхардт и Ричард Петти, на счету которых по семь титулов. 45-летний Джонсон провел в воскресенье последнюю гонку в NASCAR, в следующем сезоне он продолжит карьеру в IndyCar.

Напомним, Саудовская Аравия впервые в истории примет этап “Формулы-1”.

BURN IT DOWN, CHAMP! @chaseelliott gets it done in 2020! pic.twitter.com/P7CFJkj134

— NASCAR (@NASCAR) November 8, 2020

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