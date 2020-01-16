Гончарук запропонував звільнитися працівникам НАЗК, які лише імітують бурхливу діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, а крім того — закликав всіх тих, хто імітує бурхливу діяльність та перевіряє інформацію для “галочки” звільнитися, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Людині, яка бореться з корупцією на топ-посадах, точно буде нелегко. Але в професійній компетентності пана Новікова не сумніваюсь — впевнений, що у нього вийде забезпечити чесну, прозору та, найголовніше, ефективну роботу відомства. У керівника НАЗК має бути нульова толерантність до корупції! Так само, як і у решти працівників Агентства”, — наголосив глава уряду.
Він звернувся до всіх працівників НАЗК: “Всі ті, хто імітують бурхливу діяльність, роблять вигляд, що насичено працюють та перевіряють інформацію для „галочки“ — не витрачайте наш час, пишіть заяву на звільнення одразу!”
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Гончарук також подякував Наталії Новак, яка в складний перехідний період взяла на себе відповідальну роль виконуючої обов’язки голови НАЗК та забезпечила спокійний перехід справ в руки нового керівника.
Прем’єр-міністр наголосив, що боротьба з корупцією — топ-пріоритет Уряду, і якісна та безперебійна робота антикорупційних інститутів — її невід‘ємна умова.
Раніше новий очільник НАЗК анонсував повну автоматизацію перевірки декларацій.