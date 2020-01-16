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Гончарук запропонував звільнитися працівникам НАЗК, які лише імітують бурхливу діяльність

Київ • УНН

 • 26753 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, а крім того — закликав всіх тих, хто імітує бурхливу діяльність та перевіряє інформацію для “галочки” звільнитися, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Гончарук запропонував звільнитися працівникам НАЗК, які лише імітують бурхливу діяльність

“Людині, яка бореться з корупцією на топ-посадах, точно буде нелегко. Але в професійній компетентності пана Новікова не сумніваюсь — впевнений, що у нього вийде забезпечити чесну, прозору та, найголовніше, ефективну роботу відомства. У керівника НАЗК має бути нульова толерантність до корупції! Так само, як і у решти працівників Агентства”, — наголосив глава уряду.

Він звернувся до всіх працівників НАЗК: “Всі ті, хто імітують бурхливу діяльність, роблять вигляд, що насичено працюють та перевіряють інформацію для „галочки“ — не витрачайте наш час, пишіть заяву на звільнення одразу!”

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Гончарук також подякував Наталії Новак, яка в складний перехідний період взяла на себе відповідальну роль виконуючої обов’язки голови НАЗК та забезпечила спокійний перехід справ в руки нового керівника.

Прем’єр-міністр наголосив, що боротьба з корупцією — топ-пріоритет Уряду, і якісна та безперебійна робота антикорупційних інститутів — її невід‘ємна умова.

Раніше новий очільник НАЗК анонсував повну автоматизацію перевірки декларацій.

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