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Гончарук предложил уволиться работникам НАПК, которые лишь имитируют бурную деятельность

Киев • УНН

 • 26753 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, а кроме того - призвал всех, кто имитирует бурную деятельность и проверяет информацию для "галочки" уволится, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Гончарук предложил уволиться работникам НАПК, которые лишь имитируют бурную деятельность

"Человеку, который борется с коррупцией на топ-должностях, точно будет нелегко. Но в профессиональной компетентности господина Новикова не сомневаюсь - уверен, что у него получится обеспечить честную, прозрачную и, самое главное, эффективную работу ведомства. У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников Агентства", - подчеркнул глава правительства.

Он обратился ко всем работникам НАПК: "Все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "галочки" - не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу!"

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Гончарук также поблагодарил Наталью Новак, которая в сложный переходный период взяла на себя ответственную роль исполняющей обязанности председателя НАПК и обеспечила спокойный переход дел в руки нового руководителя.

Премьер-министр подчеркнул, что борьба с коррупцией - топ-приоритет правительства, и качественная и бесперебойная работа антикоррупционных институтов - ее неотъемлемое условие.

Ранее новый глава НАПК анонсировал полную автоматизацию проверки деклараций.

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