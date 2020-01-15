Новий очільник НАЗК анонсував повну автоматизацію перевірки декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає своєю ціллю на посаді повну автоматизацію перевірки декларацій та налагодити ефективну співпрацю з Державним бюро розслідувань. Про це він повідомив під час представлення у Кабміні, передає кореспондент УНН.
"(Ціллю - ред.) бачу повну автоматизацію перевірок декларацій, як того вимагає суспільство, як того вимагає уряд та наші міжнародні забов'язання. Це всі судді, прокурори, фактично, члени уряду, голови адміністрацій, районних рад, обласних рад. Тобто, фактично, ті люди, які приймають основні рішення в цій країні. За результатами даної роботи ми налагодимо ефективну співпрацю з ДБР щодо забезпечення невідворотності кримінальної та іншої відповідальності за вчинення корупційних злочинів", - розповів Новіков.
Так, на його думку, головні кроки – це інформатизація державного управління, що забезпечить прозорість взаємодії держави з громадянами і бізнесом, а також відсутність прямої взаємодії з держслужбовцями, що також є важливим елементом забезпечення доброчесності держслужби.
Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції переможця у відкритому конкурсі на посаду - Олександра Новікова.
Під час представлення у Кабміні Новіков розповів, що планує зробити на посаді – зокрема, затвердити антикорупційну стратегію.