Уряд призначив новим головою НАЗК Олександра Новікова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції переможця у відкритому конкурсі на посаду - Олександра Новікова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд призначив новим головою НАЗК Олександра Новікова, який переміг у відкритому конкурсі на посаду", - написав Гончарук.
Так, Олександр Новіков має вищу юридичну освіту, і працював в органах прокуратури понад 10 років та підтримував державне обвинувачення у справах боротьби з організованою злочинністю та економічними злочинами.
Під час представлення у Кабміні Олександр Новіков розповів, що планує зробити на посаді – зокрема, затвердити антикорупційну стратегію.
"Бачу роль НАЗК, насправді, як органу,.. що буде інституційно узагальнювати діяльність всіх органів державної влади у сфері боротьби з корупцією. Насправді, Кабмін, у тих діях, що зараз проводить щодо дерегуляції, демонополізації та приватизації державного майна, я, як людина з правоохоронної системи, можу вас запевнити, що це головний напрямок, яким можна побороти корупцію. Фактично, це половина роботи на цьому напрямку, роль НАЗК, я в першу чергу бачу, як органу, який унеможливить перебування на держслужбі за рахунок тих інструментів, що надає НАЗК закон, унеможливить перебування на держслужбі осіб, які використовують у своїй діяльності корупційні практики – незаконно збагачуються", - розповів новообраний голова.
Він упевнений, що НАЗК здатний виконати цю функцію і сформувати нульову толерантність держслужби до подібних практик.
"Першим своїм завдання бачу затвердження антикорупційної стратегії, оскільки попередня стратегія і план дії уряду до неї, такі вимоги закону, попередня стратегія завершила свою дію у 2017 році. Це буде найперший захід, здійснений НАЗК. Хочу пояснити, цей документ має узагальнити всі дії органів державної влади", - додав Новіков.
Нагадаємо, 16 грудня новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції було обрано прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Новікова.