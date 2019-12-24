Гончарук: в Україні відремонтують газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив постанову для проведення капітального ремонту магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Уряд схвалив постанову для проведення капітального ремонту магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", - написав Гончарук.
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Зазначається, що постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу. Мова йде про передачу кредитів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України".
Нагадаємо, Мінекоенерго та ЄІБ обговорили анбандлінг Нафтогазу. Учасники зустрічі обговорили стан реалізації спільних з ЄІБ інвестиційних проектів, а саме "Реабілітація гідроелектростанцій" та "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", обсяг позики яких становить 350 млн євро.
Як раніше повідомляв УНН, 24 листопада 2015 року завершилось будівництво нової ділянки магістрального газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”, замінивши трубопровід, який був виведений з експлуатації.