Гончарук: уряд поставив за мету скоротити час пошуку роботи українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українець витрачає в середньому 30 днів на пошук нової роботи. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Якщо українець в середньому витрачає 30 днів на пошук нової роботи офіційної, то ми поставили собі за мету, щоб він на це витрачав менше часу", - сказав Гончарук.
Крім того, за словами голови уряду необхідно збільшити прожитковий мінімум вдвічі.
Нагадаємо, реформа ринку праці є одним з головних пріоритетів нового уряду. Про це повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов.
"Потрібно підвищувати продуктивність праці українців, саме тому реформа ринку праці один з наших головних пріоритетів", - цитує Милованова пресслужба.
З його слів, уряд не розвива економіку заради розвитку економіки, не підвищує ВВП заради високого ВВП - головна мета полягає у пришвидшенні реалізації ключових реформ, щоб покращити якість життя українців.
Як повідомляв УНН, Кабмін схвалив програму дій уряду.