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Гончарук: правительство поставило целью сократить время поиска работы украинцами

Киев • УНН

 • 8755 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинец тратит в среднем 30 дней на поиск новой работы. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Гончарук: правительство поставило целью сократить время поиска работы украинцами

"Если украинец в среднем тратит 30 дней на поиск новой работы официальной, то мы поставили себе цель, чтобы он на это тратил меньше времени", - сказал Гончарук.

Кроме того, по словам главы правительства необходимо увеличить прожиточный минимум вдвое.

Напомним, реформа рынка труда является одним из главных приоритетов нового правительства. Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Нужно повышать производительность труда украинцев, поэтому реформа рынка труда один из наших главных приоритетов", - цитирует Милованова пресс-служба.

По его словам, правительство не развивает экономику ради развития экономики, не повышает ВВП ради высокого ВВП - главная цель заключается в ускорении реализации ключевых реформ, чтобы улучшить качество жизни украинцев.

Как сообщал УНН, Кабмин принял программу действий для правительства.

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