В правительстве назвали приоритетом реформу рынка труда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Реформа рынка труда является одним из главных приоритетов нового правительства. Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.
"Нужно повышать производительность труда украинцев, поэтому реформа рынка труда один из наших главных приоритетов", - цитирует Милованова пресс-служба в субботу.
По его словам, правительство не развивает экономику ради развития экономики, не повышает ВВП ради высокого ВВП - главная цель заключается в ускорении реализации ключевых реформ, чтобы улучшить качество жизни украинцев.
Напомним, Милованов заявил, что правительство работает над промышленным безвизовых с ЕС .