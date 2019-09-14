В уряді назвали пріоритетом реформу ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Реформа ринку праці є одним з головних пріоритетів нового уряду. Про це повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН з посиланням на пресслужбу профільного міністерства.
"Потрібно підвищувати продуктивність праці українців, саме тому реформа ринку праці один з наших головних пріоритетів", - цитує Милованова пресслужба у суботу.
З його слів, уряд не розвива економіку заради розвитку економіки, не підвищує ВВП заради високого ВВП - головна мета полягає у пришвидшенні реалізації ключових реформ, щоб покращити якість життя українців.
Нагадаємо, Милованов заявив, що уряд працює над промисловим безвізом з ЄС.