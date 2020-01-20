Гончарук доручив Фонду держмайна за рік провести приватизацію понад 300 об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дорив керівництву Фонду державного майна провести у 2020 році приватизацію понад 300 об’єктів. Про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.
“До Нового року ми підготували фундамент для запуску „малої приватизації“, а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів. Доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020-му році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік”, — написав Гончарук.
За його словами, у 2019 році отримано доходів від приватизації вдвічі більше, ніж за весь 2018-й рік.
“Загалом у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації. Для цього Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних. Це пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх бажаючих. Інвестор знатиме не лише назву підприємства, а і поточний стан справ”, — написав Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році.