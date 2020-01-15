Фонд держмайна оприлюднив перелік об'єктів малої приватизації у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році. Відповідні дані опубліковані у виданні "Відомості приватизації" від 15 січня, передає УНН.
Так, цей список об'єктів малої приватизації розмістився на 20 сторінках.
При цьому у ФДМУ відзначили, що сьогодні в Україні понад 3600 державних підприємств, з яких близько 1 200 – фактично банкрути – не ведуть жодної діяльності, а понад 1000 є збитковими, і держава щороку витрачає мільйони гривень на їх утримання.
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"Нам потрібно передати на відкритих онлайн аукціонах у приватну власність непрофільне майно, яке зараз перебуває у держвласності. Інвестор не лише налагодить там ефективне управління, але й створить додаткові робочі місця", – вказав з цього приводу голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
Нагадаємо, Фонд держмайна запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації.