Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергоатом: Кабмін озвучив об’єкти, які не підлягають приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні у середу, 15 січня, затвердив перелік стратегічних підприємств, які заборонено віддавати під приватизацію. Перелік підприємств, які не підлягають приватизації, оприлюднив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оприлюднив у Telegram-каналі, передає УНН.
Так, перелік розрізняє два списки підприємств – тих акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% +1 акція та не підлягає приватизації, а також тих акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації.
До першої категорії належить, зокрема, НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Укртранснафта", "Укрнафта", "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Магістральні газопроводи України" та інші.
До другої – "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Спецоборонмаш", ДП "Антонов", ДП "Адміністрація морських портів України", "Чорнобильська АЕС", ДП "Укркосмос" та інші.
Раніше Гончарук пояснив, що не підлягають приватизації підприємства, які: забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.