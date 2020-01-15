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Кабмін затвердив перелік заборонених для приватизації підприємств

Кабмін затвердив перелік заборонених для приватизації підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив перелік стратегічних підприємств, які заборонено віддавати під приватизацію. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

"Уряд затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Ми погодили відповідний проект закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада", - відзначив очільник уряду.

За його словами, не підлягають приватизації підприємства, які:

  • забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави;
  • є природними монополіями;
  • мають критично важливе значення для суспільства.

"Більше того, ми посилимо контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації", - додав він.

Окрім того, Гончарук оприлюднив перелік підприємств, які не підлягають приватизації.

Нагадаємо, Фонд держмайна запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації.

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