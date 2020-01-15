Кабмін затвердив перелік заборонених для приватизації підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив перелік стратегічних підприємств, які заборонено віддавати під приватизацію. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Ми погодили відповідний проект закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада", - відзначив очільник уряду.
За його словами, не підлягають приватизації підприємства, які:
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- забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави;
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- є природними монополіями;
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- мають критично важливе значення для суспільства.
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"Більше того, ми посилимо контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації", - додав він.
Окрім того, Гончарук оприлюднив перелік підприємств, які не підлягають приватизації.
Нагадаємо, Фонд держмайна запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації.