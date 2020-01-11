Фонд держмайна запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Фонд державного майна України у тестовому режимі впроваджує систему кімнат даних по об’єктах приватизації, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФДМУ.
“Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту. Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд державного майна за рік приніс держбюджету 2,7 млрд грн
Зазначається, що головна мета такого розкриття — спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах.
Так, доступ до всіх наявних документів, що не містять комерційної таємниці, буде надаватися всім охочим після короткої реєстрації на порталі vdr.spfu.gov.ua.
“Очікується, що протягом першого кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту. Також планується створення й фізичної кімнати даних, завітавши до якої можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно відповідного доступу”, — додають у Фонді держмайна.
Нагадаємо, що Фонд держмайна оприлюднив повний перелік об’єктів, що підлягають приватизації.