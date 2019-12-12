Фонд держмайна опублікував повний перелік об’єктів під приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів, що підлягають приватизації. Він включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України – порти, бази відпочинку, гаражі, їдальні та лазні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу фонду.
"Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. Зокрема, йдеться про 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єкти соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна. Перелік включає абсолютно різні об’єкти малої приватизації по всій території України – як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що прозора та конкурентна приватизація цього майна надає можливість збільшити ефективність його використання, зменшити корупцію та наповнити державний бюджет як коштами від приватизації, так і завдяки майбутнім податкам.
"Для бізнесу створюються додаткові можливості для розвитку, збільшується прибуток та з'являються нові робочі місця", - додали у пресслужбі.
Зазначається, що продаж об’єктів приватизації буде проходити виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі, що об’єднує 45 електронних майданчиків. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін передав у приватизацію 737 об’єктів державної власності.